Эксперт объяснил причину ненависти Джукановича к Сербской православной церкви

06.07.2020, Киев, Игорь Петров

Руководство Черногории оказывает давление на Сербскую православную церковь, чтобы понравиться США, которые реализуют проект ослабления мирового православия.

Об этом в беседе на телеканале «Перший козацкий» заявил балканист Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует проект, созданный американским руководством, проект по наведению американского порядка в православном мире. Сербская православная церковь занимает принципиальную позицию по ряду вопросов и остается близкой с Русской православной церковью. Это тоже минус с точки зрения американцев.

У черногорского руководства есть и свой интерес. На этом фоне плана ослабления православия или переформатирования по американским образцам, по американскому плану мирового православия, с ослаблением Русской православной церкви, Сербской православной церкви и т.д.

У Джукановича (президент Черногории) – свой интерес. У него сейчас непростая ситуация. Американцы поставили его в «список ожидания» по его разным финансовым нарушениям. Несколько дней назад объявлено подозрение Хашиму Тачи, это «президент» Косово.

Черногория – это один из маршрутов всего незаконного по Балканам, который идет через Албанию, Косово, Северную Македонию. Европейцы объявили подозрение Хашиму Тачи, Госдеп тут же сказал, что это хорошо.

Наблюдатели не исключают, что это – сигнал Джукановичу, и Джуканович принял его. Ему нужно сейчас активно показывать свою нужность американцам, чтобы на составить компанию Тачи», – сказал Павел Рудяков.