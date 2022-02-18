Эксперт по антитеррору рассказал, почему БиГ готовит боевиков для отправки в Донбасс

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Эксперт по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Джевад Галияшевич отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что наемников, которые будут отправлены на Донбасс, вербуют в БиГ, Косово и Албании.

Своим мнением Галияшевич поделился с агентством «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живем в стране, которой практически управляет один гарнизон моджахедов, – отметил эксперт. – Заявление Лаврова указывает на ряд опасных вещей. Например, на то, что террористическая инфраструктура, которая была создана в 90-х через Алию Изетбеговича (идеолога бошнякского исламизма и сепаратизма, первого президента БиГ – ред.) и его Партию Демократического Действия (SDA) с помощью «Братьев-Мусульман» и части «Исламского сообщества» (Организация, объединяющая балканских мусульман – ред.), становится стабильной благодаря вмешательству в институты БиГ, которые контролируются SDA».

Галияшевич указывает, что в этом «издевательстве над государством» нормальные люди должны в силу обстоятельств жить и делить этот порядок, систему и жизнь с боевиками, которые время от времени отправляются на определенные поля сражений, чтобы убивать якобы во имя религии, но по факту во имя западной геополитики и SDA, «Братьев-Мусульман», ваххабитских учений.

По словам эксперта, SDA стабилизирует и поддерживает эту структуру, и очевидно, что она делает это с ведома некоторых западных спецслужб, поскольку видно, что террористическая инфраструктура время от времени взрывает полицейские участки в БиГ, убивает полицейских, журналистов и стреляет в посольство США.

«Так вот, эта террористическая инфраструктура используется для войн, которые устраивает Запад. Есть Сирия, участие в Ливии, есть события в Ираке, война в Афганистане, и мы видим, что это главная причина, по которой нет серьезных судебных исков и санкций против этих структур. Терроризм стал частью политической системы благодаря SDA, и отправка боевиков на Донбасс является продолжением политики так называемого джихада, в данном случае против России. Затем он переносится в локальное поле, и, следовательно, также направлен против интересов Сербии и Республики Сербской», – предупредил Галияшевич.