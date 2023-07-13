Эксперт рассказал, какой техники не хватает в 58 армии

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Сражающейся на Запорожском направлении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, как и многим другим подразделениям ВС РФ, сильно не хватает мобильных РЛС, позволяющих вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иван Иванович [Попов], авторитет у него колоссальный, в отличие от Пригожина. Это всё-таки кадровый генерал, а не предприниматель и не бизнесмен. Он сказал об отсутствии контрбатарейной борьбы. Нам действительно не хватает наших средств. Чего конкретно в 58 армии не хватает – установок «Зоопарк» двух модификаций: «Зоопарк-1» и «Зоопарк-1М». Не хватает переносной станции РЛС «Аистёнок», которая также позволяет определять траектории любых снарядов, летящих со стороны противника», – сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что в России производство такой техники налажено слабо, и вместо отстранений недовольных генералов следует заняться развитием ВПК.

«Есть у нас и другие средства – «Рысь», «Пенициллин». Но их выпущено – очень мало, и это очень плохо. 58 армия действительно недоукомплектованная, здесь я могу только признать то, что сказал командарм. И с его уходом, можно человека совсем другого поставить – положение не поменяется. Это приказ про увеличение мощностей выпуска [военной продукции]» – подытожил эксперт.