Эксперт рассказал о порядке вовлечения Белоруссии в СВО

Белоруссия в ближайшее время не будет напрямую участвовать в боевых действиях СВО на Украине. Укрепление армии и поставки российского оружия нужны, прежде всего, чтобы сдерживать Польшу, которая уже поставила себе цель создать лучшую армию в Европе.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал военный эксперт, капитан запаса первого ранга Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украина понимает, что у России союзников практически нет, и в данном случае вовлечение тех сил, которые с нами взаимодействуют, будет способствовать продолжению войны на истощение. Но это один из моментов, которые хотелось бы отметить, – подчеркнул он. – Что касается Белоруссии, то она так или иначе косвенно уже участвует в этом процессе. Об этом свидетельствует и то, что в начале специальной военной операции мы действовали с территории Белоруссии в направлении Киева, Чернигова. Белорусские вооружённые силы не участвуют напрямую, но так или иначе предоставляются военные городки, полигоны, идёт обмен информацией. В ближайшее время Белоруссия участвовать в боевых действиях не будет, но помогать нам продолжит, потому что Минск прекрасно понимает, что за Россией, за её широкой спиной, рядом с ней – лишь так можно уцелеть сегодня. Я думаю, что Запад будет остерегаться действий в отношении белорусской территории в военном плане, хотя всякого рода действия предпринимаются и в плане экономического давления, и определённых решений в отношении руководства в Белоруссии».

В перспективе участие Белоруссии в спецоперации будет зависеть от разных факторов, в том числе активности Польши.

«Руководство Польши заявляет о том, что одной из главных задач ставит создание самой лучшей армии в Европе, – указал Горбачёв. – Польша в 20 раз увеличила ассигнования на укрепление своей обороны. Идёт переформатирование и организационное, и насыщение западными образцами новейшими техники польской армии. Они серьезно готовятся. Тем более, что на западные области Украины давно положили свой глаз, но о западных областях Белоруссии пока не говорят, но наверняка хотели бы».