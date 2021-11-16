Эксперт: Зеленский продал здоровье украинцев за 30 евросребреников

Иуда предал Христа за 30 сребреников. Зе-Иуда предавал украинцев многократно и, причём, бесплатно – за счёт «обицянок-цяцянок». Но Зеленский всё же приблизился к Иудовой таксе – почти за 30 евро он вновь предаёт украинцев, превращая их в подопытных вакцинаторских «кроликов».

Стаким мнением в комментарии для «ПолитНавигатора» выступил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Сразу уточню, что считаю вакцинацию от COVID-19 надёжной защитой от опаснейшего вируса. Однако в случае с Зе-оккупированной Украиной есть много «но».

Итак, Зе предложил украинцам бартер: 1000 гривен (примерно 30 евро) от «слуг» через систему «Дия» в обмен на полный курс вакцинации от ковида. На соответствующую программу «зелёные» выделяют 6 млрд гривен на 2021 и 2022 годы. Если учесть, что по официальным данным в «незалежной» двумя компонентами уже вакцинированы 10 млн человек, то Зе-власти придётся потратить на поощрение людей порядка 10 млрд гривен. Уже получается нестыковка. На старте очередной зеленской инициативы вновь запахло аферой.

Просто так деньги не получит никто. Украинцы смогут потратить Зе-подарок не на продукты, и даже не на небольшую оплату долгов за ЖКХ – преЗЕдент предлагает людям сходить в кино, музей, фитнес-клуб или частично покрыть расходы на проезд, – для этих целей вакцинировавшимся двумя дозами выдадут специальный сертификат. Вроде как Зе-инициатива могла быть и неплохой, но у людей нет денег на банальные бытовые нужды, поэтому Зе-духовной пищей сытыми они не будут, хотя сыты по горло популистскими заявления преЗЕдента №6.

Почему украинцы не хотят вакцинироваться и почему вакцинацию на Украине можно назвать билетом в один конец (тут уж «Зе-тыщей» можно и не успеть воспользоваться)? Всё просто: преобладающая часть препаратов от COVID-19 поступает в «незалежную» от западных «партнёров» с просроченными сроками годности. В этой связи не просто снижена к нулю эффективность вакцины, – она превращается в убийцу, который отправляет человека «на тот свет».

Кроме того, из-за нехватки препарата, которым на первом этапе привиты люди, в «державе» распространилась практика «коктейля из вакцин». То есть, пациенту бездумно колют любую имеющуюся вакцину, невзирая на несовместимость «ингредиентов» оного антикоронавирусного «коктейля». В результате – преобладающая часть тех, на ком «слуги» ставят эксперименты, умирает. Вопрос на засыпку: сильно ли смотивирует «Зе-тыща» украинцев сделать укол, который может стать их последним действием в этой жизни?

Кроме того, украинские пенсионеры уже не ходят ни в театры, ни в кино, ни в музеи – клоунские развлечения людей преклонного возраста полностью взял на себя юродивый «гарант». На фоне действительно ощутимых выплат привитым пенсионерам в России, подачка Зеленского в виде 30 «евросребреников» в виде сертификата – это очередное издевательство над людьми.

Ещё раз стоит обратить внимание, что на «духовную пищу» украинцев от Зеленского оккупационные украинские власти намерены потратить 6 млрд. гривен. Разумеется, отчётности украинцы не увидят, так что, куда будет списана большая часть от этой суммы, известно всем людям: Зе-коррупцию никто не отменял.

Дело ещё вот в чём: вместо того, чтобы впихивать несчастным украинцам антиковидный «коктейль смерти», Зеленский должензакрыть вопросы энергетической безопасности. На фоне сообщений муципалитетов о веерных отключениях электроэнергии, Зе говорит, что всё будет хорошо – «шесть кораблей (с углём) уже плывёт из Америки», и их якобы хватит до конца зимы.

Дальше – больше. Как выяснилось, угольное топливо закупила не «держава», а компания ДТЭК (с владельцем которой у Зе серьёзнейшая конфронтация). Американского «партнёрского» угля Украине хватит не более, чем на 10 дней – общий его объём – 470 тыс. тонн.

Украинцам остаётся только наблюдать за происходящими событиями и, в прямом смысле слова, стараться остаться в живых. Ведь если с Зе-геноцидом украинского населения не справится «коктейль из вакцин», людей «добъёт» приближающаяся холодная зима», заключил Муратов.