Экспертный прогноз: «Обмены – признак ухудшения отношений США и РФ. Нас ожидают бои»

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер говорит о серьёзном охлаждении остатков дипломатических отношений между США и РФ.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире это сейчас новость №1, про обмен. Почему? Потому что всем нравится, что идут переговоры между США и РФ. Потому что все понимают, что идёт война на Украине ведётся между США и РФ. И очень надеются, что разговор идёт не только об обмене заключенными, но и все очень надеются, что разговор идёт о том, как остановить войну. Такие есть надежды. Но, во-первых, Дмитрий Песков заявил, что нет, больше никаких переговоров не ведётся. Только об этих обменах. Но я думаю, что американцы не хотят вести таких переговоров, потому что они думают, что они сейчас могут насытить достаточно украинскую армию, что она может идти дальше, и они хотят дальше каких-то успехов добиться», – сказал эксперт.

«Поэтому будет ухудшение, а не улучшение российско-американских отношений. И вот Байден боится, что с этой Грайнер могло в российской тюрьме случиться. Но мы-то не садисты, не бандеровцы, девчонок, которые осели в тюрьме, не убиваем. Но они-то так про нас не думают, они полагают, что мы можем убить эту Грайнер в тюрьме просто за то, чтобы отомстить американцам», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что данный обмен является неким сигналом к тому, что будут ухудшения отношений.

«Как и другие обмены между Россией и Украиной, которые сейчас идут. Стороны хотят сейчас как можно быстрее обменяться, кого можно забрать себе, чтобы при ухудшении ситуации эти пленные не стали какой-либо жертвой.

То есть нас ожидают бои. Все слышали, что Путин сказал – второй мобилизации не будет, потому что мы отправили 77 тысяч, почти четверть мобилизованных находится в зоне боевых действий, ещё столько же находится в зоне СВО, но не участвуют в боевых действиях. И ещё 150 тысяч мобилизованных находится вне зоны СВО, в резерве, надо полагать, происходит их слаживание, обучение и, я думаю, вооружение, потому что там, может быть, не на всех вооружения хватает сейчас», – добавил Марков.