Эксперты объяснили, чем Россия может быть полезна Китаю

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Китай и Россия сегодня объединены общей повесткой противостояния коллективному Западу.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят эксперты Института экономических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, которых цитирует «Коммерсант».

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«Китай всегда готов к открытой экономике, к сотрудничеству: для него это возможность набраться опыта», — говорит ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Розалия Варфаловская.

A китаист Михаил Коростиков отмечает, что Пекин и Москва не считают друг друга угрозой.

«У России и Китая сейчас общая повестка противостояния странам Запада, поэтому они в меньшей степени рассматривают друг друга как угрозу, а в большей — как партнеров в этот определенный исторический момент», – отметил Коростиков.

А директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Михаил Гершман обращает внимание, что Китай смог добиться мирового первенства по ключевым показателям научно-технологического развития, в том числе по числу публикаций в международных научных журналах, но во многих областях фундаментальных исследований другие государства его опережают.

«Так что КНР намерена наращивать компетенции за счет углубления научной кооперации с РФ. В первую очередь речь идет о ядерной физике и реализации проектов класса «мегасайенс» (крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы). Другие перспективные области — цифровые технологии и, в частности, искусственный интеллект, где гонка за первенство между Китаем и США особенно остра, новые материалы, энергетика, транспорт, биотехнологии, медицина», – говорит Гершман.

Он добавляет, что Китай больше заинтересован в российской фундаментальной науке, а России важен опыт китайских коллег в сфере коммерциализации разработок.

Коростиков объясняет, что технологический суверенитет для РФ и КНР означает разное.

«Китай, видимо, поставил себе задачу производить всю номенклатуру ключевых товаров и обладать всеми ключевыми технологиями, выйдя по ним на первое место в мире. Для России же речь идет об обладании минимальным набором технологий, которые позволяли бы конкурировать с Западом и не «проседать» в развитии. Но РФ действительно интересна Китаю и рядом технологий, например в гражданском самолетостроении», – полагает эксперт.