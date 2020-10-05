Эксперты прокомментировали провокацию французских бомбардировщиков вблизи Крыма

27.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские военные летчики сопроводили в небе недалеко от Крыма два французских истребителя-бомбардировщика Mirage 2000.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самолеты ВВС Франции, которые приближались к границам РФ, засекли средства радиолокационной разведки Южного военного округа. На перехват поднялся истребитель Су-27 авиации Черноморского флота.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, в последние годы западные страны-члены НАТО проявляют особый интерес к российским рубежам, но это стандартная практика – Россия в этом случае тоже активно летает неподалеку от границ стран Альянса.

«Мы подняли навстречу свои самолеты – это абсолютно нормальное явление, оно было и в советское время, происходило это и в предыдущие годы. Теперь это, конечно, стало намного чаще, потому что военный интерес к нашим границам достаточно большой. Но в этом ничего критичного или экстремального нет. Мы и сами несем патрулирование в международном пространстве и к нам точно так же периодически вылетают на сопровождение наших бомбардировщиков, которые «ходят» вдоль Англии, по проливам, так что ничего в этом нет, это обычная деятельность военных», – отметил Шурыгин.

НАТО последовательно устраивает провокации у границ России, чтобы заставить ее реагировать более агрессивно, но наши военные поступают правильно, обозначая, что контролируют ситуацию, но не переходя «красные черты», завил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Со стороны ВВС Франции, это, безусловно, провокация. В данном случае нам всем следует понимать одну простую вещь: провокация всегда направлена на намеренный вызов определенной реакции, которая будет выгодна провокатору. Что выгодно странам НАТО? Любые ответные действия России, которые можно определенно трактовать как угрозу и, как следствие, перейти к «горячему» конфликту.

Нам ни в коем случае нельзя этого допустить. Поэтому единственно верное решение в данной ситуации: обозначать, что наши границы тщательно охраняются и ни в коем случае не предпринимать необдуманных ответных действий. России нет нужды демонстрировать свое превосходство подобными методами, за нас говорят наши достижения в оборонной сфере.

Поэтому самый лучший ответ на провокации – не демонстрировать ожидаемую реакцию и сохранять достоинство, с учетом того, что наши боевые самолеты так же патрулируют мировое воздушное пространство вдоль границ различных государств, в том числе и НАТО», – заключил Липовой.