Эксперты рассказали, какое оружие может привезти Шойгу из Ирана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В скором времени российская номенклатура оружия может пополниться очень похожим на иранское оружием. В частности, речь может идти о ракетах средней дальности, новых типах беспилотников и другом вооружении.

Неслучайно в Тегеране сегодня побывала российская делегация во главе с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Представители РФ посетили выставку вооружений, которыми располагает КСИР, и посмотрели на новинки в иранском ракетостроении, системах ПВО и БПЛА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Этот визит нашего министра обороны в Тегеран надо всячески приветствовать. Решение нашей стратегической задачи – сближения с Ираном как со страной-цивилизацией, по всем вопросам, не только военно-технического сотрудничества, а и экономического, делового, культурного и так далее. Второе – наверное, какие-то конкретные задачи рассматривались на этой встрече, судя по тому, какие образцы вооружения нам показали… Это нужно видеть в этом визите – отрезвление политической элиты нашей страны и начало формирования внешней политики в национальных интересах России. Будем надеяться, что нам поставят вооружения, которые нам нужны», – отмечает редактор Telegram-канала «Россия не Европа» Александр Буренков.

По итогам визита, вполне вероятно, что Россия будет перенимать ряд иранских технологий и «приземлять» их на своей территории, запуская новые военные производства, считает председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов:

«Визит показывает, что уровень наших отношений с Ираном, в том числе в технической сфере, неуклонно растет. Иран по определенным причинам за прошедшие десятилетия сделал огромный шаг в развитии ракетных технологий и беспилотных летательных аппаратов различного характера. Линейка, которую они представляют, во многом уникальна. Мы на этот путь всерьез встали только с началом спецоперации, за полтора года проделали колоссальный путь не без помощи наших иранских союзников. Практически не сомневаюсь, что данный визит придаст импульс развитию наших военно-технических связей, соответственно, будут подписаны новые контракты с иранскими производителями о поставке тех или иных видов вооружения. А также практически не сомневаюсь, что иранские технологии получат свое развитие и продолжение на российских производственных мощностях. Мы будем «приземлять» производства на территории Российской Федерации и, сначала по иранским лекалам, а потом, дорабатывая и совершенствуя их. Возлагаю на этот визит большие надежды и считаю, что это – очередной шаг в развитии наших военно-технических связей».

Военный обозреватель Максим Калашников отмечает, что особый интерес могут представлять иранские ракеты средней дальности – оружие, которого лишилась Россия в конце 80-х по договору с США:

«Мы не могли строить ракеты средней дальности – у нас был договор 87-го года, подписанный еще с Рейганом, мы уничтожили свои ракеты «Пионер» средней дальности. А иранцы этот договор не подписывали, у них есть эти ракеты средней дальности – перспективное средство, высокоточное и не ядерное при этом. У них эти комплексы есть, и мы вынуждены обращаться к ним».