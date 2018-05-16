16.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Эксперты, твердившие о невозможности строительства моста, были наняты Кремлем – киевский экономист

Ввод в эксплуатация Крымского моста – это важное событие не только для России, а в первую очередь, для Украины, которой предстоит сделать серьезные выводы из своего провала.

Об этом в колонке на сайте “Главред” пишет заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, напомнивший, что в 2014 году, когда строительство моста только планировалось, многие украинские эксперты доказывали, что этот объект невозможно построить.

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“Очевидно, эти люди были наняты Кремлем с тем, чтобы успокоить украинское руководство, внушить мысль о невозможности строительства Крымского моста, чтобы Украина ничего не делала, чтобы воспрепятствовать этому строительству. Кстати, подобные люди работают и до сих пор, рассказывая, что мост стоять не будет, что он вот-вот упадет. Они демобилизуют Украину, внушая ей мысль о том, что не нужно препятствовать этому мосту — он упадет сам.

Точно так же другие говорят, что все равно развалится Россия, Крым сам по себе вернется в состав Украины, и потом мы начнем решать — то ли разобрать мост, то ли взорвать, и вообще, что с ним делать. Мне кажется, это явно кремлевские выдумки для того, чтобы украинская власть продолжала бездействовать”, – пишет экономист.

Кроме того, он скептически отнесся к идее главы запрещеного в РФ меджлиса Крымских татар Рефата Чубарова, предложившего забрать Крымский мост в качестве контрибуции и передать специально созданному международному консорциуму.

Автор назвал эту инициативу “фейковой идеей”.

“Контрибуции ведь платят побеждённые державы победителю. Можно, конечно, мечтать о военной победе над Россией. Но политикам лучше заниматься реальной политикой, а не мечтами. Чубаров в данном случае выдвигает идею, которую изначально невозможно реализовать, у которой никаких перспектив нет”, – резюмирует Суслов.