Экстремисты, взорвашие газопровод в Крыму, останутся в СИЗО

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Верховный суд Крыма продлил срок ареста подрывникам газопровода в селе Перевальное на Ангарском перевале Крыма братьям Ахтемовым и организатору диверсии, первому замглавы признанного в РФ экстремистской организацией крымско-татарского меджлиса Нариману Джелялову.

В СИЗО они останутся минимум до 26 июля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следующее заседание суд назначил на 3 марта. Адвокат задержанных Михаил Полозов сообщил, что во время предварительного судебного заседания защита выдвинула несколько ходатайств, которые не были удовлетворены.

«Из-за проведения заседания в закрытом режиме уточнять их суть нет возможности», – посетовал Полозов, но подчеркнул, что прошение прокурора продлить срок ареста нашло отклик у судьи.

Кроме того, в деле появился гражданский иск от ГУП «Крымгазсети» за поврежденный газопровод. Его восстановление газовщики оценили в 105 тысяч рублей и требуют возместить затраты.

Подрыв газопровода, по которому топливо поступает в дома Перевального и воинскую часть, братья Ахтемовы осуществили 23 августа. Взрывчатку и инструкции они получили в Херсоне, посредником выступал Джелялов. Обещанных двух тысяч долларов за операцию подрывники не дождались.

После задержания сотрудниками ФСБ все трое дали признательные показания, в подробностях и с фамилиями указывая соучастников. После публикации видео допроса, задержанные заявили, что сознались под пытками.

На братьев Ахтемовых за подрыв газопровода завели уголовное дело сразу по трем статьям- по части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств), по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых и других опасных веществ), а также по пунктам «а, б» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Им грозит до 20 лет лишения свободы.