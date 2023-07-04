Экстрим-тур: Автотуристам предложено объезжать Крымский мост по новым территориям

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил следующим в Крым туристам добираться до полуострова через новые территории в Приазовье, чтобы избежать пробки на мосту через Керченский пролив.

Президент Владимир Путин инициативу прокомментировал сдержанно, упомянув о безопасности граждан. В условиях неоконченного наступления ВСУ, целью которого как раз объявлен прорыв к Азовскому морю и рассечение сухопутного коридора в Крым – предложение Кондратьева, мягко говоря, смелое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Владимирович, если количество автомобилей будет кратно нарастать, различные ситуации могут быть, я предлагаю, если позволите, применить решения, которые были приняты нами после попытки атаки на Крымский мост… предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей. То есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край. Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важно, что через их территорию едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны», – сказал губернатор, обращаясь к президенту на совещании.

«Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения», – в ответ заметил Путин.

Между тем министр транспорта РФ Виталий Савельев предостерег, что пик туристического потока в Крым еще впереди.

«Мне кажется, что сейчас пиковая ситуация будет примерно 16–17 июля», – сказал он.

Он сообщил, что для разгрузки автомобильного потока, помимо паромов через Керченский пролив, планируется помощь Минобороны – задействовать два больших десантных корабля.

«Каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть, в целом мы до тысячи автомобилей сможем перевозить по переправе, минуя также Крымский мост», – сказал Савельев.

«Ожидаем, в августе, понятно, реверс будет – в обратную сторону, с нашей стороны будет такая же пробка на отток», – в свою очередь предостерег глава Крыма Сергей Аксенов.