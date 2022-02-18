Эпизоотия в Марий Эл: нашли, кого наказать, а стало ли лучше?

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Миграция диких кабанов может расширить географию распространения АЧС, считают в Россельхознадзоре.

Животноводов Марий Эл напрягает соседство с дикими кабанами. В прошлом году республика сильно пострадала от крупной вспышки африканской чумы свиней. Дикие животные могут стать разносчиками заразы, которую едва остановили. Урегулировать их численность правительству Марий Эл рекомендовал Россельхознадзор, но, по сообщениям местных жителей, данные меры не были предприняты.

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По оценкам аналитиков, прошедший год был неблагоприятным с точки зрения эпизоотической ситуации. В России зафиксировали 268 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). В том числе очаги обнаружили в Республике Марий Эл. Множество владельцев скота лишились поголовья – животных изымали для уничтожения. Ряд территорий попал под карантин.

«Республика Марий Эл сохраняла эпизоотическое благополучие по АЧС на протяжении последних 15 лет, несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию в соседних субъектах Российской Федерации. С учетом анализа вспышек инфекции в 2021 году основная причина распространения инфекции – ввоз инфицированного вирусом АЧС мяса из регионов Российской Федерации, а также нарушение владельцами личных подсобных хозяйств ветеринарных правил содержания домашних свиней», – сообщают из районов Республики.

Речь идет об обнаружении вируса в пробах мяса некоторых поставщиков. Так, зараженной оказалась продукция ООО «Ярославский мясной дом». Примечательно, что она прошла всю необходимую сертификацию, что отражено в информационной системе «Меркурий». Мясо проверяли в Курской областной лаборатории, сертификаты заверены ветеринарным врачом. У Россельхознадзора, который является оператором системы «Меркурий», также не возникло претензий к продукции, впоследствии оказавшейся зараженной.

Некачественную свинину закупили марийэльские предприятия общепита, предварительно удостоверившись в наличии у нее сертификатов. Пищевые отходы от производства были утилизированы, однако, по версии надзорных органов, их часть могла попасть в личные подсобные хозяйства. Граждане, держащие скот, не всегда соблюдают ветеринарные нормы его содержания. В частности, не все знают, что пищевые отходы перед скармливанием животным следует тщательно варить. Через сырые отходы вирус мог заразить свиней. Там, где правила соблюдались, этого не произошло.

Однако ни частные владельцы, ни производитель испорченной свинины ответственность не понесли. Зато в действиях предпринимателей надзорные органы усмотрели нарушение норм обращения с биологическими отходами. Хотя, согласно санитарно-ветеринарному законодательству, пищевые отходы на предприятиях общественного питания таковыми не являются, за исключением работающих в инфекционных медучреждениях. Тем не менее бизнес обязали выплачивать штраф.

Несмотря на снятие карантина с некоторых территорий Республики, эксперты считают, что риск заноса вируса АЧС на свиноводческие предприятия еще высок. Владельцам рекомендовано соблюдать ряд профилактических мер: не кормить свиней пищевыми отходами, проводить дератизацию, не утилизировать погибших животных самостоятельно.

Кроме того, рекомендуется не охотиться на диких кабанов. Они считаются основными разносчиками заразы, и в прошлом году Россельхознадзор рекомендовал изолировать свиноводческие комплексы буферными зонами, свободными от этих животных. Соответствующее обращение надзорное ведомство направило правительству Республики, однако, по сообщениям животноводов, кабанов вокруг ферм все еще много.