Эпоха бандитизма – новая украинская реальность

28.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Страну, в которой произошел государственный переворот, ожидает преступное будущее. Это аксиома. Наглядный пример – Украина, в которой каждый день происходят вооруженные нападения на мирных граждан и потасовки между представителями конфликтующих политических сил.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, комментируя беспредел, устраиваемый неонацистами на Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Героем» вчерашних новостных сводок стала Харьковская область. На трассе Киев – Харьков радикалами обстрелян автобус с политиками-оппозиционерами. Есть жертвы. Как показывает украинская практика – это отработанные методы устранения неугодных. С тех пор, как на Украине правит бал улица, такие понятия как демократия и правопорядок остаются недостижимыми. Девиз нового порядка «незалежной» – кто с оружием, тот и прав.

Еще одно зверство, произошедшее 27 августа на Харьковщине, – пулевое ранение 12-летнего ребенка. Средь бела дня во время проведения досуга кто-то позволил себе поставить под угрозу детскую жизнь. Это ли не разгул преступности? Кто понесет ответственность за происходящее? Или дело традиционно «замнут»? Не удивлюсь. Ведь у руля на Украине стоит человек, который ответственен за гибель детей Донбасса.

Полагаю, что в ближайшем будущем мы будем продолжать узнавать об очередных тяжких злодеяниях в соседнем государстве. Для рядовых украинцев настали тяжелые времена: опасность преследует их повсюду.

Люди не чувствуют себя защищенными. Они попросту могут оказаться не в то время и не в том месте – когда представители наделенных властью преступников будут устраивать очередные разборки”, – заключил Муратов.