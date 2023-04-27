Болезнь Эрдогана: Чего теперь ждать России

Во вторник 25 апреля президенту Турции Реджепу Эрдгоану вдруг стало плохо в момент, когда он давал интервью телеканалу Ülke TV и это сразу вызвало множество вопросов о перспективах проводимой предвыборной кампании в стране.

Данное событие приобрело эффект скандальности, так как турецкий лидер фактически впал в обморочное состояние из-за чего была немедленно прервана прямая трансляция передачи. После того некоторого перерыва вещание продолжилось Эрдоган сообщил следующее: «У меня серьезно проблемы с желудком, я желаю нашей аудитории здоровья».

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Как сообщило издание Аksam.com.tr президент Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении о состоянии своего здоровья в своем аккаунте в социальной сети отменил свои предвыборные поездки, которые планировались в этот день и сказал: «Сегодня я отдохну дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем встретиться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса».

По его словам, эти встречи от его имени осуществит вице-президент Фуат Октай. И действительно он провёл предвыборные митинги в данных городах, а в поезде провёл экстренный брифинг для журналистов, где прокомментировал и состояние здоровья президента, отвергнув тем самым все измышления.

Так, издание Trthaber.com привело слова Октая, в которых он уверил всех, что беспокоиться не о чем: «Состояние здоровья нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном общении. Программы могут быть пересмотрены в любое время. Наш президент продолжит свою работу. У них был очень плотный график. Он также показал, что у него была легкая простуда».

И действительно на следующий день 26 апреля в беседе с журналистами издания Sozcu.com.tr заместитель председателя группы Партии справедливости и развития (ПСР) Бюлент Туран сказал, что программы президента Эрдогана могут быть пересмотрены: «В день пять программ, проводятся специальные встречи и интервью. Вчерашнее не чрезвычайное событие действительно может привести к новому пересмотру программы встреч и к её корректировке в последующем».

В итоге турецкий таблоид Iha.com.tr сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 27 апреля в торжественном мероприятии по случаю открытия атомной электростанции «Аккую», но только в режиме онлайн. Об этом дал информацию заместитель председателя ПСР Эркан Кандемир, который прокомментировал изменение следующим образом: «Наш президент примет участие в онлайн-церемонии на атомной электростанции «Аккую», которая должна состояться завтра. Наш митинг в Мерсине планируется провести позже».

При этом все ведущие газеты страны распространили заявление Центра по борьбе с дезинформацией управления по связям с общественностью о состоянии здоровья главы государства, которое опровергло фейковые сообщения о том, что «у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован».

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Господин Президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии «Первая загрузка топлива на АЭС «Аккую», которая состоится завтра в прямом эфире», – цитирует издание Star.com.tr.

Этот же таблоид привёл слова пресс-секретаря ПСР Челика, который посетовал на ряд иностранных СМИ, имея ввиду американские, которые распространили «аморальные ложные сообщения» о здоровье Эрдогана.

«Господин президент находится в начале своего долга», – сказал Челик, добавив, что Эрдоган продолжит свои программы таким же образом после небольшого отдыха, и сказал: «Мы выражаем благодарность за пожелания здоровья, благополучия, и молитвы от нашего народа. Спасибо также за пожелания, присланные людьми из разных стран со всего мира».

Было также распространено сообщение в турецких СМИ члена Совета безопасности Чагры Эрхан, который конкретизировал состояние здоровья Эрдогана, отметив, что тот заболел желудочным гриппом в результате многочисленных встреч с избирателями на площадях и улицах разных городов. И это естественно не имеет никакого отношения к слухам, что он якобы испытал в прямом эфире инфаркт.

Но так или иначе, по сообщению издания Cumhuriyet.com.tr была отменена совместная трансляция с четырьмя телеканалами Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World, которую Эрдоган должен был посетить вечером 26 апреля. Естественно, это вызвало воодушевление в стане оппозиции, где и так недавно заявляли для западных изданий, что их единый кандидат и альянс партий победят в первом же туре на президентских и парламентских выборах 14 мая.

Более того, на этом фоне единый кандидат в президенты от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу, выразил надежду, что его победа на выборах «продвинет турецко-российские отношения в позитивном направлении». Издание T24.com.tr даже опубликовало его письмо, адресованное Москве, где лидер НРП дал короткий и интересный ответ на вопрос о том, как будут развиваться отношения между двумя странами во время их правления: «С предсказуемостью, достоинством и уважением». Подчеркнув, что антироссийские подходы в мире он не считает правильными, лидер оппозиции заявил:

«Я хотел бы упомянуть сообщения в мировой прессе о том, что в период моего президентства и под властью «Национального альянса» турецко-российские отношения будут развиваться иначе, чем в нынешней ситуации. Мы всегда будем отстаивать интересы Турции в нашем правительстве. Соответственно здоровое и достойное продолжение турецко-российских отношений отвечает интересам Турции».

Можно прийти к выводу, что советники Кемаля Кылычдароглу предложили воспользоваться данной ситуацией и занять такую позицию, чтобы успокоить Москву, а соответственно и Пекин и постараться изменить свой имидж прозападного политика. В штабе оппозиции таким образом решили, с одной стороны, провести зондаж, а с другой, намекнуть, что не стоит до конца поддерживать Эрдогана, испытывающего трудности, в том числе и со здоровьем.

Тем не менее не факт, что оппозиция даже в данном положении придёт к власти без серьезного раскола в обществе. Тем более, что ряд компаний начали прогнозировать победу именно правящей коалиции и действующего президента. Даже известное американское издание Politico публикует опрос, согласно которому Эрдоган и Кылычдароглу получают по 50% голосов в первом туре, прогнозируя таким образом второй тур.

При этом, это же издание привело слова главного советника Кылычдароглу по внешней политике Юнала Чевикеза, который заявил, что оппозиция в случае прихода к власти сразу же положительно решит вопрос вхождения в НАТО Швеции.

«Если вы переносите свои двусторонние проблемы в многостороннюю организацию, такую как НАТО, то вы создаете своего рода поляризацию со всеми другими членами НАТО со своей страной», — сказал Чевикёз.

А в отношении Москвы альянс безусловно займёт более жёсткую позицию, полностью солидаризировавшись с США, что еще раз показывает прозападную повестку оппозиции, которая откажется во многом от нынешней внешней политики Эрдогана и ПСР.

«Мы просто подчеркнем тот факт, что Турция является членом НАТО, и в наших дискуссиях с Россией мы, безусловно, будем искать отношения между равными, но мы также напомним России, что Турция является членом НАТО», — сказал он.

И наоборот на этом фоне усиливающегося прессинга со стороны Вашингтона и Брюсселя, администрация Эрдогана и правящая коалиция становится всё более радикальной в своей антиамериканской риторике, особенно после встречи посла США Джеффа Флейка с Кылычдароглу.

Чего, например, стоит только последнее заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу во время предвыборной встречи с молодёжью. Цитаты из его выступления приводит издание Tv100.com:

«Нет такого понятия, как Европа. Не выращивайте его в своей голове. Америка существует. Европа – это лишь состав в американском конвое. Нет никаких сомнений», — сказал Сойлу, предположив, что европейские лидеры полностью дискредитированы, население стареет, они борются за сохранение экономического благосостояния, и им будет по-прежнему трудно. «Турция меняет историю. Это выбор, который полностью изменит эту историю. Вот почему Америка давит, Европа давит. Это не выбор Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, это выбор Турции за полную независимость», — сказал он.

Это еще раз демонстрирует, что эволюция режима Эрдогана с ним или без него, все равно объективно направлена в сторону сближения с Востоком, что будет сопровождаться конфликтами внутри НАТО и усилением противостояния с Вашингтоном и со всем Западом. В связи с этим поддержка со стороны России и КНР правящей коалиции во главе с ПСР в Турции является критической для сохранения нынешней положительной конфигурации и недопущения попыток обратить этот поступательный процесс вспять.