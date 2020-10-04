Эрдоган ведёт себя совершенно бессовестно – Погребинский

04.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президенту Турции Реджепу Эрдогану стоило бы прислушаться к призывам лидеров России, США и Франции относительно карабахской ситуации. Москва, Вашингтон и Париж, несмотря на противоречия, заняли в вопросе армяно-азербайджанского конфликта единую позицию о необходимости прекращения огня.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казалось бы, всё, Путину с Макроном не о чем разговаривать, и тут Макрон звонит Путину и говорит, давай как-то вместе останавливать войну в Нагорном Карабахе. И Путин с ним разговаривает. И не просто, а потом они вместе с Трампом (это очень важная подпись и очень важный документ, слава Богу, что тогда ещё не было известно, что Трамп заболел – было бы известно, может, не было бы этой подписи) подписали очень важный документ, такой раз в семь лет можно, я помню, последний лет семь назад был подписан по Сирии, по-моему. А теперь, имея такие сложные отношения с США, с Макроном этим странным, тем не менее, они договариваются.

Это важный элемент, который делает хотя бы маленький шаг в сторону того, что хотя бы перестанут стрелять через пару дней, я надеюсь. Потому что Эрдоган ведёт себя совершенно бессовестно. В оппозиции к нему выступают лидеры двух сверхдержав, и третья, которая на это претендует, Франция – это дорогого стоит. Это значит, что ему так или иначе придётся принять во внимание эту позицию», – заявил эксперт.

«Я сейчас не говорю, насколько прав Пашинян или Алиев, там сложная история, но сам факт того, что в сложных обстоятельствах отношений между нашими странами Трамп, Макрон и Путин заняли одну позицию, причём, довольно жёстко, это очень дорогого стоит», – добавил Погребинский.