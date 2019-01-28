«Эта ситуация ненормальная», – экс-спикер о тяжелом положении в ДНР

28.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Население ДНР устало от войны, которой не видно конца. Об этом в эфире интернет-канала «Нейромир-ТВ» заявил бывший спикер парламента республики Андрей Пургин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Огромное количество населения живет сезонным заработком. Большое количество людей перемещается в Российскую Федерацию и обратно на заработки. Мы превратились в Западную Украину. У нас здесь бабушки, дедушки и дети, а мамы, папы на лето и осень выезжают на заработки. Зимой Донецк оживает. Эта ситуация ненормальная. Понятно, что те люди, которые куда-то едут, они в итоге туда переедут окончательно и увезут детей. Нужно налаживать быт здесь, а здесь быт не налаживается. Постоянно говорят, что война, потерпите. Но это продолжается пять лет. И это очень тяжело», – сказал Пургин.

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«Население республики на сегодняшний день чувствует себя забытым и заброшенным. Здесь очень тяжелая гуманитарная обстановка, очень тяжелая моральная обстановка.

Есть определенные тенденции жизни с дулей в кармане. То есть, население отдельно, власть отдельно. Это позиция пассивного протеста. Как ни странно это звучит, протест активный, он менее опасен, чем протест пассивный. В Донецке сейчас нарастает протест пассивный. Это значит, что на любые, которые делает власть, даже какие-то хорошие вещи, воспринимаются с негативной стороны…

Пассивный протест населения, которое не понимает, что будет завтра, они не строят никаких планов. Нет никакого понимания, что будет не просто через год, что будет через месяц, через два. В этой повестке жить очень тяжело…

Оборонительная повестка не может быть вечной. Не может человек жить бесконечно в мобилизационной повестке, постоянно обороняясь, не строя планов на будущее. Это не жизнь», – объясняет политик.