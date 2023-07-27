«Это абсурд, Россия будет давить» – офицер ВСУ оценил перспективы выборов на Украине

Вадим Москаленко .  
27.07.2023 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Во время войны с таким превосходящим противником, как российская армия, на Украине не может быть и речи о каких-либо выборах.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-секретарь Львовского горсовета, офицер ВСУ Маркиян Лопачак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время войны с таким превосходящим противником, как российская армия, на Украине не может...

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«По украинскому законодательству выборы в военное время невозможны. Но всё чаще слышатся разговоры, что в каком-то формате выборы могут состояться. Политики усиливают публичную деятельность. Кто-то уже обдумывает расстановку своих людей в избирательных комитетах. Как вы оцениваете вероятность проведения выборов на Украине о время войны?», – поинтересовались в студии.

«Мы не воюем с какой-то третьесортной страной. Не надо все эти смешные моменты, про «чмобиков», что непонятно кто с нами воюет. На самом деле нынешняя РФ – это довольно серьёзный милитаристский монстр, который имеет огромный ресурс военной техники. И не надо забывать, что сравнительно с Украиной, РФ имеет безумный человеческий ресурс.

И по тому, что мы видим сейчас, они добровольно останавливаться не хотят. Они будут давить дальше. Они сейчас не говорят о каком-то компромиссе с их стороны, или отступление с территории Украины, или признание, что они были не правы. Нет, они накручивают ситуацию», – опасается Лопачак.

Он подчеркнул, что в такой ситуации даже думать о проведении каких-то выборов – абсурд.

«Чем Украине могут помочь выборы во время военного положения? Куда выборы – в Раду, в горсоветы? На что они повлияют? Для чего? Есть Верховный главнокомандующий, есть соответствующие военные руководители, и вся страна должна жить и работать вокруг этого.

Если у кого-то есть политические амбиции – о них, и вообще о выборах, надо думать через два дня после нашей победы. Сейчас это просто абсурд. Возможно, люди [которые это предлагают] просто оторваны от реальности. Как по мне, вообще обговаривать такие вещи – это просто смешно», – возмутился офицер ВСУ.

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