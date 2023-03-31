«Это безумие»: Лукашенко отговаривает Украину от контрнаступления
Запад забудет об Украине сразу же после возникновения любого нового военного конфликта на Земле.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо понимать Украине, а может быть, и России, мощь экономическая тут несоизмерима, что если завтра в какой-нибудь части планеты (а искрит везде) вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут. Никто им не привезет и не даст оружия.
И что тогда? Даже если не поражение, в одиночку они не восстановят страну. Поэтому собрав мозги в кулак, взявшись за голову, надо сесть за стол переговоров и договариваться», – сказал Лукашенко.
Он предостерег Украину от планирующегося контрнаступления, которое угрожает неконтролируемой эскалацией.
«Сейчас много разговоров о контрнаступе Украины. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. Понимаете, о чем я. Рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием, – безумие», – сказал Лукашенко.
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