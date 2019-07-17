Это больше не твоя корова: американские ковбои оттеснят Коломойского от Зеленского

17.07.2019, Киев, Игорь Петров

Игорь Коломойский, который стоял за политическим проектом Владимира Зеленского, теряет свое влияние на него.

Об этом в эфире канала «UKRLIFE.TV» заявил председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть целый ряд моментов которые показывают, что судьба господина Коломойского будет зависеть от того насколько господин Коломойский будет пытаться приватизировать Зеленского.

Да, господин Коломойский стоял у истоков «проекта Зеленский», но через некоторые время появились другие люди.

Появились представители США со своими интересами которые действуют с Зеленским по принципу «оставайся мальчик с нами будешь нашим королём». Есть там интересы господина Натаниэля Ротшильда, который их продвигает очень активно еще со времен Порошенко в Украине и так далее.

Соответственно, Коломойского постепенно начали оттирать сторону. Он, естественно, пытается показать, кто в доме хозяин и понятно, что очень многие процессы будут зависеть от того, насколько он будет сговорчив в данном процессе.

Ему сейчас вернули ряд активов, которые были у него отняты во времена Порошенко, ему пытаются как бы сказать: «вот здесь вот это твое, а вот это – наше».

Если он согласится на эти правила игры, ему очень многое простят и не буду вспоминать. Если же он будет требовать, что, как это в старом российском сериале – что это наша корова, то, соответственно, может быть целый ряд проблем», – сказал он.