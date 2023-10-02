Это будет невиданная до сих пор мясорубка – офицер флота о новом укро-наступе

Новое наступление ВСУ, анонсированное Киевом по согласованию с британскими и американскими кураторами, станет очередным «мясным штурмом». Сил и средств прикрывать наступление на Запорожском и Херсонском направлении у противника нет, тем более, что Днепр служит естественной водной преградой, и лодки с десантом уничтожаются авиацией и артиллерией.

Об этом в программе «Акцент дня» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсурдно само заявление, когда из контрнаступления они переходят в наступление – невиданная доселе тактика и военная стратегия. Дело в том, что само по себе контрнаступление было классическим наступлением. Мы же ведь были в обороне, по сути дела, кроме наступательных действий в районе Артёмовска и Соледара. Теперь они собираются из этого «контрнаступа» на отдельных направлениях идти в наступление. Что я могу сказать – это само по себе заявление, если относиться к этому серьезно, бред. Потому что всем известно: такие вещи готовятся заранее, и о них, во всяком случае, не должно быть известно прессе, ни своей, ни американской. Ну и не нашей, наверное», – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что сейчас главные бои идут на Донецком направлении, и противник там несёт огромные потери и вынужден перебрасывать резервы.

«Мы видим ожесточённые бои у Клещеевки и в районе Авдеевки. В районе того же Артёмовска, а это рядом с Клещеевкой, идут бои. Там противник несёт самые большие потери. Но, вместе с тем, эти резервы, которые они показывают в Николаеве, в других местах – ведь каждую ночь мы наносим удары по дальним и ближним тылам противника ракетами и авиацией, уничтожаются эшелоны с боевой техникой. В районе Купянска сегодня, в районе Николаева – тоже накрыли. Противник, конечно, не говорит о потерях, потому что он никогда об этом не говорит. Но потери существенные в боевой технике. Потому что прилетают ракеты, а это «Ониксы» и «Калибры», которые работают эффективно, разрушающе, как показали в Харькове», – указал военный.

По его оценке, штурмовые бригады ВСУ обречены на смерть, потому как будут действовать без элементарной поддержки – даже минометов не будет.

«Если получится у них что-то такое, это превратится в очередное избиение, очередные «мясные штурмы». Сейчас уже осень наступает фактически. Еще недели две, и начнутся затяжные дожди. В тех краях чернозем превратится в месиво. Вода стремительно становится холодной. По островам организованно запускают их туда, и тут же накрывают и уничтожают практически. Там бригады морской пехоты, они на разных участках фронта находятся. Эти бригады без высадочных средств, которые уже практически возобновлены. Потому что одна из них полностью погибла в том же Мариуполе. Они столько поставили высадочных средств для того, чтобы посадить людей без техники, без элементарной поддержки, даже артиллерии не будет, без минометов тех же – они обречены на смерть», – считает Дандыкин.

«Это сложнейший вид боевых действий – переправа водных препятствий. Особенно таких широких, как Днепр. Несмотря на то, что Каховское водохранилище было взорвано, тем не менее они же там ещё собираются в районе Запорожской АЭС высадиться на берег, и в общем-то “освободить” и город, и взять АЭС. Это требует высадочных средств, которых, я думаю не хватит. Если на лодках где-то пойдут, то это, в общем-то, удар нашей авиации, нашей артиллерии – всего, что у нас там накоплено. И, соответственно, наши позиции, которые мы уже успели воссоздать и укрепить после подрыва дамбы, и когда вода унесла все в Черное море. Вот такая ситуация», – заключил военный эксперт.