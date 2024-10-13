«Это будет означать, что у Путина план совсем другой!» – Военный эксперт о возможном наступлении на Днепропетровск

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После освобождения Красноармейска (Покровска) ВС РФ надо будет либо идти на север штурмовать самые серьёзные укрепрайоны ДНР, либо двинуть на запад до Днепра и разрезать пополам всю украинскую армию.

Об этом в эфире видеоблога «Ширяев и Ширяев» заявил российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продвижение стало гораздо быстрее, и эти 10 населённых пунктов, причём, с Угледаром – большой крепостью очень серьёзной, за одну неделю, показывает, что уже можно рассчитывать дальнейшее движение более быстрое и предсказывать, куда пойдут. Получается развилка: если Покровск будет взят, последний крупный оборонительный район в этом месте, то встанет вопрос, куда дальше. Путин многократно говорил, что главная задача – освобождение Донецкой области. Но тогда надо поворачивать на север к последним самым мощным укрепрайонам – Славянск и Краматорск. А от Покровска, если дальше продолжать, а там дальше вообще может не быть укреплений, и гораздо проще будет наступать – это уже Днепропетровская область. И посмотрим, куда развернётся армия. Если она перейдёт границу Днепропетровской области – это означает, что план-то совсем другой! Не просто освобождение», – сказал Ширяев.

Ведущий канала предположил, что это может быть похоже на план вторжения ВСУ в Курскую область. Ширяев счёл идею «интересной».

«Получается, если формально по приказу следовать, то надо оставить наступление на Покровске и заняться уже Краматорском и Славянском. А если так, как военные привыкли наступать там, где удобнее, то они ступят на ту территорию, которая ни в Конституции России не отражена, ни в каких официальных заявлениях – наступление в сторону Днепра. Но если до Днепра дойдут, они разрежут пополам всю украинскую армию», – добавил эксперт.