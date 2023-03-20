«Это был двойник или монтаж!» – украинский генерал без штанов отрицает визит Путина в Мариуполь

Президент РФ Владимир Путин не мог прибыть в Мариуполь из соображений безопасности, поэтому все появившиеся материалы рабочего визита – монтаж и использование двойников.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Михаил Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решили мобилизовать все свои ресурсы, пренебрегая в некоторой мере безопасностью, а в некоторой применяя уже и модель двойников. … Потому что и сам Путин очень осторожно относится и боится практически любых провокаций, терактов, или даже случайных ударов каких-то – каким-то беспилотником. Как мы часто говорим, удары по территории Крыма, или взрываются множество объектов на территории Мариуполя, а тут он туда приезжает! Понятно, что случайности могут быть условные или чётко спланированные, если прямо говорить. Поэтому рисков там нет – там, где он был на территории Крыма в отдельных местах, может быть, и реальным, в других местах, разумеется, используются средства безопасности с возможным использованием двойников», – заверил генерал.

Телеведущий поспешил поддакнуть гостю студии.

«Запрещено же в таких условиях руководителю государства, военному преступнику, Путину садиться за руль авто, как его показывали. Тем более, когда мы видели картинку, там абсолютно спокойно ездили автомобили, гуляли люди, переходили люди и так далее. То есть, даже ночью было дорожное движение. В Москве, когда он просто едет, вся Москва вымирает, никого нет, а тут такое», – сказал пропагандист.

«Правила безопасности так и предусматривают, а в Москве так делается всегда – перекрывается вся трасса, и на километр по бокам по маршруту следования. То, что вы заметили – первый признак, что это нереально – или не сам Путин, или, понятно, это монтаж, который эффективно используется», – подтвердил Маломуж.

«В тех местах, где он появлялся, уже всё обставлено, случайных людей не бывает, случайностей в этом режиме не может быть в принципе – только отснятая картинка. Он продемонстрировал свою активность и свой героизм, и уехал», – добавил экс-глава украинской разведки, явно запутавшись, так как только что сам же утверждал об «использовании монтажа или двойника».

Напомним, что генерал Маломуж прославился тем, что во время одного из интервью украинскому ТВ выступал в пиджаке, но без штанов – в одних трусах, рассчитывая, что это не заметят, так как общение шло по скайпу. Однако украинского разведчика ждал провал (смотрите архивное видео):

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