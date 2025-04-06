«Это был Путин с норвежскими рыбаками» – Карлсон с Бессентом цинично обсмеяли подрыв «Северных потоков»

Елена Острякова.  
06.04.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Терроризм, Труба, Украина


Министр финансов США Скотт Бессент не стесняясь утверждает, что реиндустриализация грозила Германии, когда она получала дешевый трубопроводный российский газ, а не сейчас – на дорогом СПГ.

Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр финансов США Скотт Бессент не стесняясь утверждает, что реиндустриализация грозила Германии, когда она...

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«Была известная встреча, на которой президент Трамп сказал европейцам: вы с ума сошли, строя «Северный поток — 2». Что вы делаете? Вы уже и так получаете большую часть энергии из России, а теперь хотите удвоить зависимость? И они всё равно пошли на это. А теперь посмотрите, к чему это привело», – сказал Бессент.

«Мы это взорвали», – уточнил Карлсон.

«Кто-то взорвал. Кто-то. Наверное, Путин. Я читал, что какие-то норвежские рыбаки к этому были причастны», – с ухмылкой сказал Бессент.

После этого оба собеседника засмеялись.

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