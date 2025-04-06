«Это был Путин с норвежскими рыбаками» – Карлсон с Бессентом цинично обсмеяли подрыв «Северных потоков»

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Министр финансов США Скотт Бессент не стесняясь утверждает, что реиндустриализация грозила Германии, когда она получала дешевый трубопроводный российский газ, а не сейчас – на дорогом СПГ.

Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была известная встреча, на которой президент Трамп сказал европейцам: вы с ума сошли, строя «Северный поток — 2». Что вы делаете? Вы уже и так получаете большую часть энергии из России, а теперь хотите удвоить зависимость? И они всё равно пошли на это. А теперь посмотрите, к чему это привело», – сказал Бессент.

«Мы это взорвали», – уточнил Карлсон.

«Кто-то взорвал. Кто-то. Наверное, Путин. Я читал, что какие-то норвежские рыбаки к этому были причастны», – с ухмылкой сказал Бессент.

После этого оба собеседника засмеялись.