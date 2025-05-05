«Это была услуга Путина Ким Чен Ыну»: Ширяев о войсках КНДР в России

Армия КНДР получила грандиозный опыт на полях сражений.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не услуга Ким Чен Ыну Путину, это услуга Путина – Ким Чен Ыну. Он получил бесценный опыт современных боевых действий. У них было два вывода на переформирование, взамен погибших и выбывших бойцов им подвозили пополнение. Их многократно вывозили на полигоны, они осваивали действия малыми тактическими группами, что в каждой группе должны быть два бойца с охотничьими ружьями, которые стреляют по дронам.

Все отметили их очень хорошую физическую подготовку, источники с фронта говорят, что сильно отличаются в лучшую сторону. Они все молодые. Но люди они не зацикленные, не тормозят их умение воевать. Самое главное – переучить их на основании современного опыта и заставить их генералов отринуть советские уставы, которые потом стали уставами армии КНДР в 60-х годах.

Они когда приехали, действовали в рамках своих уставов, и были большие потери. Это не от того, что они тупые какие-то, просто так учили… Они проводят учения по устаревшей доктрине, которую абсолютно надо пересматривать, и они это сделают», – сказал Ширяев.