«Это были эмоции, мы не за Навального» – Деревянко и экс-жена Бондарчука дали заднюю

20.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Известный российский актёр Павел Деревянко и бывшая супруга кинорежиссёра Фёдора Бондарчука, телеведущая Светлана Бондарчук уверяют, что их обращения к подписчикам в соцсетях в связи с арестом либерала Алексея Навального и дальнейшими событиями, не были призывами к массовым беспорядкам, а являлись частным мнением, высказанным на эмоциях.

Об этом российские звёзды говорили рамках интервью на YouTube-канале «Света Вокруг Света», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня был пост в Instagram, когда эти митинги были в защиту Навального, я не могла это пропустить. Я не большая поклонница Навального, но у меня есть гражданская позиция: когда я против избиения жителей, это не значит, что я выступаю конкретно за человека. Проезжая мимо, глядя на агрессивно выглядящих людей в военной одежде, я так испугалась, потому что я очень хорошо помню 1991 год, будучи подростком, потом 1993-й, потом была на Болотной, но тоже не с позицией [конкретной], я просто хотела, чтобы меня услышали», – оправдывалась Бондарчук.

«Хотелось, чтобы что-то поменялось, чтобы хоть как-то государство прислушалось, что есть другое мнение», – поддержал собеседницу Деревянко.

«А у нас крайности, типа, если ты против этого, то за этого», – посетовала Бондарчук.

«У меня так и получилось. Я на эмоции записал видео. Алексей прилетел из Германии, чуть не умер, а потом его сразу ба-бах, и посадили. Я думал, надо сказать. Абсолютно, чисто человеческое. Надо что-то сказать, а боязно. А какого хрена ты боишься – и всё это на эмоции. Немножко сказал, но не продумал до конца весь текст», – продолжил Деревянко.

«Если бы выбирали президента, я бы не голосовал за Навального», – заверил он.

«Ну, конечно, я тоже. Извините, но нет», – вторила Бондарчук.

«Я не призывал ни в коем случае идти на какие-то митинги. Это дело сугубо лично каждого. Я просто за справедливость – и всё, что я хотел сказать», – уверяет Деревянко.