«Это ещё не предел» – цена забора на русско-финской границе выросла до €450 млн

Вадим Москаленко.  
10.09.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финляндия


Плановая стоимость забора, который строится на российско-финской границе, уже выросла до 450 миллионов евро, и скорее всего продолжит расти.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Плановая стоимость забора, который строится на российско-финской границе, уже выросла до 450 миллионов евро,...

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Ведущий попросил прокомментировать строительство финнами забора на границе с Российской Федерацией.

«Понятно, что этот забор не защитит Финляндию ни от ракет, ни от танков, ни от каких-либо других военных действий. То есть, по задумке авторов этого проекта, забор должен был стать преградой на пути тысяч беженцев, которые вот-вот должны направиться с территории Российской Федерации к нам сюда, в Финляндию.

Но беженцев этих нет, и несмотря на это, решение о строительстве забора будет выполняться. Я даже уверен, что оно будет выполнено с финской точностью, всё постараются завершить ровно в срок», – сказал Гусатинский.

«Оценка, в соответствии с которой этот забор обойдется нам в 380 миллионов евро, она уже устарела. Стоимость этого сооружения, скорее всего, вырастет до 400-450 миллионов.

И это еще не предел, потому что сейчас обратили внимание, что конструкция, которая получается, она не очень крепкая. Надо поставить больше вертикальных каких-то укреплений и поднять, естественно, забор еще на полметра, как минимум, чтобы он отвечал всем техническому заданию.

Называют такие стройки чаще всего проектами века. Это финский проект века. В Финляндии раньше была поговорка про долгострой: «Строится как будто бы Исаакиевский собор». Финны, как известно, принимали участие в строительстве этого собора. Не удивлюсь, если через 10 или 20 лет такая же присказка появится про этот забор», – добавил он.

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