«Это исторический момент» – подписано соглашение о производстве «Спутник V» в Сербии

05.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» заключил соглашение с Российским фондом прямых инвестиций и российской фармацевтической компанией «Генериум» соглашение о процедурах и технологиях, необходимых для производства «Спутник V» в Сербии.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этого момента для «Торлак» открыты все данные по производству вакцины «Спутник V», разработанной самым известным российским институтом вирусологии Гамалеи, – сообщил министр по инновациям и председатель Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович. – Речь идет о деликатных и конфиденциальных данных, которыми могут обмениваться только партнеры, которые имеют огромное взаимное доверие».

Он объявил, что в апреле в Институте «Торлак» будут произведены три валидационные серии «Спутник V».

«Образцы из этих валидационных серий будут отправлены на контроль качества в Институт Гамалеи в Москве. После того, как Институт Гамалеи подтвердит пригодность образцов, произведенных в «Торлаке», Институт «Торлак» начинает производство вакцины. Мы ожидаем, что это произойдет к 20 мая этого года », – пояснил Попович.

Он отметил, что таким образом Сербия станет первой страной в Европе, производящей вакцину «Спутник V».

Сербский министр выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, правительству России, Российскому фонду прямых инвестиций, институту Гамалеи, компании «Генериум» и институту «Торлак», которые дали Сербии возможность производить вакцины от коронавируса на своей территории.

«Это исторический момент для нашей страны. Благодаря нашим российским друзьям Сербия сможет спасти жизнь и здоровье своих граждан. И что очень важно, это начало восстановления суверенитета нашей страны в производстве вакцин, которые в будущем станут важным ресурсом для каждой страны», – заключил Попович.