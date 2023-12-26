«Это круче подлодки «Запорожье»: Для ВМСУ готовят ныряющие беспилотники

Украине нужны не подводные лодки, которые негде размещать и сложно применять в ограниченной акватории Черного моря. Куда больше пользы для ВМСУ в противостоянии с Россией принесут ныряющие беспилотники. Они могут подходить к кораблю, погружаться под воду и наносить удар по дну, нанося максимальный урон.

Об этом в эфире интернет-блога «Милитарный» заявил украинский военный эксперт Максим Паламарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если выбирать между подводной лодкой, по цене это выходит два-три истребителя, то лучше бы иметь два-три истребителя. Подводные лодки же не действуют в каком-то абстрактном море – они действуют в конкретных условиях украинского Черного моря. Есть, конечно, проекты, что они будут базироваться где-то на Дунае, прячась в мутных речных водах, выходить на боевое пространство, но я думаю, что это вряд ли реализуется. Теоретически они были бы нам нелишние, но практически они для нас недостижимы. Другой вопрос – смогли бы мы их применить достаточно эффективно, учитывая глубины Черного моря, которые есть в этой части побережья, которую мы контролируем… Что касается подводных беспилотников, это было бы очень интересно, потому что они меньше, они потенциально более дешевые, их потеря, в отличие от потери лодки с экипажем, – это не так катастрофично, но тут вопрос технический очень сложный. Если нам удастся построить хотя бы ныряющий беспилотник, который подходит к цели и уже атакует ее из-под воды, – это был бы огромный прорыв, потому что просто физика – если поражается где-то возле ватерлинии, это один риск для корабля, а если поражается снизу и повреждается несколько водонепроницаемых отсеков, то это для корабля принципиально другой риск», – заявил Паламарчук.