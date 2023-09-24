«Это надолго» – Бондаренко об украинско-польском раздоре

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Даже если охлаждение отношений между Киевом и Варшавой было игрой на публику, запущенной ради выборов в Польше, обратного хода уже не будет, и польская позиция в отношении Украины будет только ужесточаться.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста рассказал украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, является ли последний скандал в отношениях Украины и Польши срежиссированным.

«Отчасти. Но дело в том, что ещё задолго до скандала прогнозировали, что в Польше будут выборы, и, скорее всего, украинская карта будет разыгрываться. Но когда мне кто-то говорит о том, что пройдёт 15 октября и всё уляжется, всё вернётся на круги своя – я думаю, что это, на самом деле, серьёзное преувеличение, поскольку коалиция, которая прогнозируется в Польше по результатам выборов, будет, кроме партии «Право и справедливость», в эту коалицию будут входить крайне правые из «конфедерации». И соответственно, как раз в угоду крайне правым придётся предпринимать определённые шаги, которые вряд ли Украина будет оценивать как дружеские», – ответил Бондаренко.