«Это не катастрофа»: Россия не копит и не тратит нефтегазовые резервы – Симонов

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Бюджетное правило, установленное Минфином РФ для российской нефти полностью совпадает с санкционным потолком цен, установленным Западом, и составляет 60 долларов за баррель.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть, мы потолок не признаем, но живет по потолку. В принципе, в этом нет ничего страшного и драматичного. Сейчас наша нефть стоит именно 60 долларов за баррель. Это означает, что наше государство не копит, но и не тратит резервы. То есть ситуация нормальная», – сказал Симонов.

Он напомнил, что за первые 8 месяцев 2024 года российские доходы от нефтегаза составили 7,6 трлн руб. Это второй результат в истории после 2022 года.

«Сейчас мы чуть-чуть просядем. Бюджетное задание в максимальном виде нефтегаз не выполнит, потому что там цифра умопомрачительная, но это не катастрофа», – заключил Симонов.