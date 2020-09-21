«Это не обсуждается». Ядерное оружие США остается в Европе

21.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты не собираются вывозить свое ядерное оружие, которое находится на европейском континенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли.

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Издание напомнило, что в феврале истекает действие Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом американская сторона требует, что для продления в этот договор были включены все виды ядерного оружия, включая тактическое. Россия же в ответ заявила, что условием обсуждения этого вопроса будет согласие США вывезти свое ядерное оружие из Европы.

«Нет, этого мы делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить. Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также обеспокоенность одной из сторон», – сказал собеседник издания.

Правда, он добавил, что США готовы говорить с Россией о НАТО и о гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса.

«Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. И мы не требуем того же от Российской Федерации. Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из Калининграда или сделали что-то подобное. Поэтому нет, это [вывоз авиабомб B61 США из Европы] не обсуждается, – подчеркнул дипломат.

Газета заметила, что Калининград — это российская территория, тогда как европейские страны не входят в состав США.

«Вы спросили, что вызывает у нас беспокойство, – этот вопрос его вызывает. Поэтому нет, мы не предполагаем каких-либо конкретных действий, которые могли бы повлиять на изменение мест складирования или дислокации [ядерных] вооружений», – резюмировал Биллингсли.