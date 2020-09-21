21.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, США
Просмотров:

«Это не обсуждается». Ядерное оружие США остается в Европе


Соединенные Штаты не собираются вывозить свое ядерное оружие, которое находится на европейском континенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание напомнило, что в феврале истекает действие Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом американская сторона требует, что для продления в этот договор были включены все виды ядерного оружия, включая тактическое. Россия же в ответ заявила, что условием обсуждения этого вопроса будет согласие США вывезти свое ядерное оружие из Европы.

«Нет, этого мы делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить. Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также обеспокоенность одной из сторон», – сказал собеседник издания.

Правда, он добавил, что США готовы говорить с Россией о НАТО и о гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса.

«Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. И мы не требуем того же от Российской Федерации. Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из Калининграда или сделали что-то подобное. Поэтому нет, это [вывоз авиабомб B61 США из Европы] не обсуждается, – подчеркнул дипломат.


Газета заметила, что Калининград — это российская территория, тогда как европейские страны не входят в состав США.

«Вы спросили, что вызывает у нас беспокойство, – этот вопрос его вызывает. Поэтому нет, мы не предполагаем каких-либо конкретных действий, которые могли бы повлиять на изменение мест складирования или дислокации [ядерных] вооружений», – резюмировал Биллингсли.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть