Украинским обществом управляет страх.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Гончарова подкаст» заявил командир роты 46-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Шевченко.

Ведущая попросила его объяснить, почему он считает, что все украинцы должны пройти через армию, но они таким желанием почему-то не горят.

«Сейчас страх управляет обществом. Страх мобилизации, страх войны, страх смерти», – сказал Шевченко.

Впрочем, он оговаривается, что бояться – это нормально, но требует избавиться от страха.

«Этот барьер самостоятельно может преодолеть очень небольшая часть общества. Количество пассионариев в обществе всегда ограничена. У нас и так она самая большая, пожалуй, из всех стран, по крайней мере, Европы. И, к сожалению, эти пассионарии уже закончились. Они все в армии или возле армии… Отсальных нужно заставлять», – продолжил укро-боевик.

По его словам, украинцев надо заставить поверить в то, что армия – это «почетная обязанность».