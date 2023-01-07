«Это позор», – украинский боевик о новом пакете помощи НАТО

Михаил Рябов.  
07.01.2023 15:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украинский волонтёр Юрий Касьянов, на протяжении долгих лет оказывавший помощь участникам карательной операции на Донбассе, разразился резкой критикой по поводу победных реляций официального Киева о новом пакете помощи стран НАТО.

Касьянов отмечает, что «у американцев на складах находится 2000 БМП «Брэдли М2» в состоянии, позволяющем в течение 72 часов вернуть их в строй. Это та именно версия, что нам предложена. Всего 50 штук».

Украинский волонтёр Юрий Касьянов, на протяжении долгих лет оказывавший помощь участникам карательной операции на...

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«Я, конечно, очень рад, что союзники передадут нам колёсные «танки» и боевые машины пехоты.

Однако, давайте не обольщаться: сотня-другая устаревших боевых бронированных машин, снятых с вооружения в стране дающей, – это очень мало для воюющей украинской армии. Такое количество не позволяет даже восполнить потери, понесённые в тяжёлых оборонительных боях. Не говоря уже о создании наступательного потенциала.

«Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц», – заявил недавно Залужный. А дают ноль танков («колёсный танк» – не танк), чуть больше 100 БМП, полсотни броневиков и десятка два гаубиц… Такая жёсткая диета, вероятно, поможет нам сдержать натиск противника, но не изменит ситуацию на фронте.

А ещё очень нужны пикапы, грузовики, специальная землеройная техника, понтонный парк, и многое другое, без чего не обходится современная война.

Американцы обещают ещё «Пэтриоты», и снятые с вооружения зенитные ракеты «Хок» для переданных Испанией зенитно-ракетных комплексов, но всё равно – говорить, что произошёл некий «перелом», и теперь коллективный Запад уже начал снабжать Украину военной техникой и вооружением в полную силу, – не приходится.

Вероятно, Запад ещё не до конца верит в нашу победу. Или не хочет поражения России.

Вместо эпилога. А что же мы сами?.. Сколько танков, боевых бронированных машин, орудий (новых, а не восстановленных) поставил ВСУ наш славный «Укроборонпром»?.. Сколько единиц военной техники закупило военное ведомство у частных производителей?.. Ноль целых, хрен десятых, кроме некоторого количества броневиков.

Это не военная тайна. Это – позор», – озвучивает вердикт Касьянов.

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