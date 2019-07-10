«Это пройдет само»: Меркель призвала не бояться, когда она дрожит

10.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая в среду очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она заявила на пресс-конференции в среду после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, сообщает Немецкая волна.

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«Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться», — отметила она.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий — 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также сегодня.

«Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил, — заверила канцлер. — А пока я убеждена в собственной работоспособности».

При этом представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер ранее отказалась отвечать на вопросы журналистов, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с постоянными приступами дрожи.