«Это равносильно блокаде»: Россия отказалась пропускать украинские суда через турецкие проливы

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По состоянию на вчерашний день украинские суда не могут пройти через турецкие проливы, поскольку проверка в рамках так называемой зерновой сделки приостановлена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Совместный координационный центр вчера не смог провести проверки, поскольку сторонам нужно больше времени, чтобы достичь согласия по оперативным приоритетам», – сказал Дюжаррик.

Он не стал вдаваться в детали, что стало причиной приостановки проверки.

При этом напомнил, что в рамках договоренностей суда проверяются официальными лицами Украины, России, Турции и ООН у Стамбула, когда выходят из украинских портов или, наборот, следует в сторону Украины.

«ООН тесно сотрудничает со всеми сторонами, учитывая беспокойство всех сторон», – отметил представитель генсека ООН.

Он выразил надежду, что сегодня проверки возобновятся.

Несколько больше информации содержится в заявлении замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова по этому поводу, признавшего, что вчера проверка была приостановлена.

По его словам, Украина подала названия трех сухогрузов для проверки, но они были вычеркнуты российской стороной, что «равносильно блокаде».

«Сегодня мы имеем критическую ситуацию. Русские нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо», – заявил Васьков.