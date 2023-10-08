«Это рынок» – Шмыгаль продал крупный спиртовой завод под Киевом за МРОТ

Вадим Москаленко.  
08.10.2023 00:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


В рамках тотальной приватизации в Киевской области продали в частные руки крупный спиртовой завод.

Об этом в ходе отчёта Кабинета министров перед парламентом заявила депутат Рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В рамках тотальной приватизации в Киевской области продали в частные руки крупный спиртовой завод....

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«У меня вопрос к премьер-министру. В чём именно заключается выгода для государства от приватизации Трилесского спиртового завода, который состоит из 101 гектара земли и более тысячи квадратных метров, за шесть с половиной тысяч гривен? Шесть с половиной тысяч гривен. Не более», – спросила Скороход.

Однако украинский премьер Денис Шмыгаль предпочёл свалить всё на «рыночную экономику».

«Мы же приватизируем на аукционах открытым способом, и в рыночной экономике цену продажи и покупки формирует рынок. Поэтому цена, которая была сформирована соответственно на открытом электронном аукционе, она и была уплачена за то или иное предприятие. Этим занимается Фонд государственного имущества, не Кабмин, напомню это», – ответил премьер.

Трилесский спиртовой завод – крупное предприятие в селе Трилессы Киевской области, обеспечивающее жизнь поселка и дающее работу десяткам людей. Завод занималось производством напитков из сбраживаемых продуктов, изготовлением продуктов мукомольно-крупяной промышленности и смешанным сельским хозяйством.

На начало аукциона стартовая цена объекта составляла 1,31 млн грн. Размер гарантийного взноса – 248,1 тыс. грн. Потом по неизвестным причинам цена упала почти в два раза, а продали предприятие за бесценок.

Отметим, что с 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 6700 гривен, что даже несколько превышает стоимость крупного завода.

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