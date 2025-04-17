Затягивая конфликт на Украине, европейские политики делают только сильнее Россию и российскую армию.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил ирландский журналист Чей Боуз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Каллас заявила, что Украина обеспечена на 2/3 потребностей против России в снарядах. Это просто смешно. У России, благодаря Советскому Союзу, есть целые города, которые производят артиллерийские снаряды, у них есть десятки доменных печей, которые работают круглосуточно, они могут отлить целый танк Т-90. В Великобритании есть одна доменная печь, и она принадлежит Китаю, они собираются её закрыть. А эти люди говорят о войне с Россией! Нет никакой связи между стратегической или геостратегической реальностью и такими людьми, как Каллас. Она – неудачливый политик из самой маленькой страны в Европе, теперь возглавляет внешнюю политику и продолжает повторять мантру о том, что мы будем продолжать эскалацию», – сказал Боуз.

Он сравнил силы сторон.