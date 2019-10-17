«Это только начало» – эксперт предрёк плохой конец Зеленскому

17.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Ситуация с раскачкой очередного Майдана на Украине только начинается.

Если президент страны Владимир Зеленский не прекратит заигрывать с националистами и не определится со своей позицией, его ждут большие проблемы.

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Об этом в эфире телеканала «Киевская Русь» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь вопрос политической воли, жесткой воли самого Зеленского. У него есть беспрецедентный мандат доверия.

Хорошо, если боитесь, поставьте вопрос и перед внешними партнерами о необходимости проведения референдума.

Ну, хотя бы выиграете время. Не болтайтесь между тем и этим.

В данной ситуации это худшая стратегия.

Что делает Билецкий и Порошенко – одни из бенефициаров «Штайнмайер-Майдана»? Они загоняют Зеленского в глухую оборонительную позицию.

Чем все это заканчивается? Ну, для Зеленского это может закончиться плохо.

То есть, сейчас все, вроде бы, более-менее контролируемо… Но это только начало и дальше оно пойдет по нарастающей.

Я думаю, в окружении Зеленского достаточно умных людей, которые могут прекрасно понять эту перспективу», – надеется Золотарев.