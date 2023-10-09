«Это только начало»: тупизм бандеровщины привёл Украину к разделу – Ермолаев

С появлением национализма и риторики о «правильных» и «неправильных» украинцах разделение Украины стало вопросом времени.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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А если вы начнёте говорить только о социальном суверенитете, вы столкнётесь с разными людьми, с разным видением того, кто тут живёт и у кого тут дом», – сказал политолог.

«Хотим быть вместе – это вопрос не территорий, а социальной целостности. Как только начинают допускать наличие правильной и неправильной Украины, у вас начнут возникать конфликты – сначала социальные, идеологические.

Ермолаев подчеркнул, что сейчас находится большое количество желающих разделить ослабленную Украину.

«Это всё – то самое слабое место, которым любой противник пользуется, нарушает суверенитет и входит во внутреннюю политику, хоть с Запада, хоть с Востока. И если мы раньше говорили, что главный такой заинтересант – Россия, сейчас мы видим, что не всё так просто и в других регионах.

Оказалось, что чем слабее социальная целостность, чем тупее власть, чем агрессивнее правящие, которые рассказывают как жить, тем больше проблем у нас в Закарпатье, на Волыни. И это только начало.

Если этот тупизм продолжится, и мы и дальше будем сказываться в «малую Украину», то эта «малая Украина» может начать скукоживаться – уже независимо от войны с Россией. Потому что появятся другие процессы расколов.

Злые умыслы заключаются в том, что победившая партия всегда начинает рассказывать про правильного украинца. С этого у нас началась беда», – подытожил он.