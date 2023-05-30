«Это только пробы пера»: Пинчук о БПЛА-атаке на Москву
Налёт на Москву украинских дронов показал отличную работу ПВО, однако нужно перенять опыт Украины по жёсткому пресечению съёмки работы обороны и мест падения беспилотников.
Об в комментарии каналу «Царьград» заявил экс-глава МГБ ДНР, участник СВО и один из лидеров Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это пробы пера. Мы сегодня видели кучу видеозаписей взрывов, подрывов, снятые на телефоны. Вы знаете, что на Украине за это сажают? И абсолютно правильно поступают, с точки зрения Украины, потому что это позволяет противнику последующие удары корректировать, учитывать ошибки, которые совершаются в этой связи, поэтому никуда мы не денемся, подобные запреты будут у нас введены.
Всем тем, кто выкладывает подобные видео, я очень не рекомендую этого делать, потому что вы помогаете врагу», – предупредил Пинчук.
Он добавил, что не нужно обманываться тем, что обошлось незначительными последствиями.
«Что касается того, что никакого ущерба не было, ещё раз – это пробы пера. Не должно быть мысли, что они один раз попробовали, у них в принципе, с их точки зрения, получилось, и по этой причине они должны почему-то остановиться.
Да, ПВО работает хорошо, но только надо понимать, что у нас ПВО отработало хорошо в зоне Москвы и новой Москвы. А те расстояния большие, которые преодолевают (они же нигде не были сбиты – ни над Тверью, ни над Калугой, они сбиты над Москвой, где сосредоточена ПВО), и над Киевом точно так же. Всё основное современное западное ПВО сосредоточено тоже в основном вокруг Киева. А у нас люди вообще-то не только в Москве живут», – объяснил Пинчук.
Спасибо!
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