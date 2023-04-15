«Это тупик» – Карасёв о неспособности Украины выдержать длительный конфликт с Россией

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Даже в случае затягивания военного конфликта на Украине киевское руководство находится в проигрышной ситуации, так как не способно поддерживать свой ВПК и полностью зависит от изменчивого настроения Запада.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто сейчас не может обеспечить себе победоносное наступление, ни Украина, ни Россия. И поэтому конфликт будет затягиваться. Переговоров не будет. Не стоит ждать окончания войны в 2023 году. Меняется западная парадигма войны на Украине – не обеспечить полномасштабное успешное наступление», – сказал Карасёв.

Он отметил, что Россия запустила производство вооружений и припасов на предприятиях ВПК, в то время как Украина полностью зависима от непостоянных поставок Запада, которые могут прекратиться в любой момент.

«Где мы будем наращивать свои силы? Кто-то скажет, что по корейскому сценарию, или Палестина-Израиль. Но по корейскому сценарию – там примерно равные стороны, между ними была демилитаризованная линия, по которой заморожен конфликт. Но здесь-то не равные. Мы равные только когда Запад с нами в военном и экономическом отношении. Если он не с нами, или в облегчённом варианте. А в России – ресурс военный, ресурсный. И сколько это может продолжаться, и как это скажется на жизни? Поэтому наше общество и понимает, что для нас это тупик. Это никакое не равновесие, а тупик. Потому что это ещё один год, или больше, тягот – экономических, социальных, моральных», – подытожил политолог.