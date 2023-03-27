Это Украина: мордобой в горсовете и другие развлечения Homo rogulus

Был такой анекдот-загадка. Как поселяне рассекретили хорошо законспирированного шпиона, прилетевшего в их колхоз на парашюте. Тот вроде и тулуп драный нацепил, и валенки, однако же его сразу распознали. Разгадку помните: афро-нато-американец.

Тут надысь подобным макаром патриотическая «громада» [общественность] в одном из киевских райцентров распознала агента российского. Но не по цвету кожи, а по тумаку, отвешенному в харю наглому мордовороту из ВСУ. Однако не будем забегать вперед.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Когда-то писатель-диссидент Александр Зиновьев придумал критическое и ироническое выражение Homo soveticus. Неологизм состоял из латинского homo (человек) и латинизированного эпитета «советский». За него тут же ухватились американские пропагандисты, поливавшие грязью СССР и высмеивавшие психологию народа, сформированную коммунистами.

Правда, когда они сами сформировали психологию украинцев, то эпитеты стали применять к ней только восторженные. Хотя уже давно пора было придумать что-нибудь вроде Гомо укропус или Гомо руинус. Или, может, жлобинус («рогулюс» – львовск.) Что-то в этом роде. Ибо основными чертами этого нового гомункула, выведенного в американской пробирке, являются зависть, жлобство, жадность и невероятная, прямо-таки бесовская злоба. (Как в старом анекдоте: «У сусида свыня сдохла. Казалось бы, что мне? А все-таки приятно»).

Сию злобу насадили западенцы, поддерживаемые коллективным Западом, и заразили ею психологию многих вполне миролюбивых «хохлов» и «хохлушек», коими некогда восторгались Гоголь и Чехов.

Теперь она проявляется во всем – от бандеровских зверств и преступлений на фронте до взаимоотношений в быту. Вот лишь несколько примеров. Внешне вроде бы между собой не взаимосвязанных, однако глубинная связь проглядывается четко.

Вышла раненько утром в Ивано-Франковске девочка по имени Лиза со скакалкой попрыгать на солнышке перед камерой. Скорее всего, не по тщеславию, а по обязанности. Сейчас во многих школах обучение дистанционное, учеников заставляют свои занятия на видео фиксировать и потом учителям отправлять. Даже по физкультуре.

Так вот, вышла девочка, начала скакать. Тут пришла старушенция с клюкой, устроилась на скамеечке напротив. Вроде одуванчик, от которого дети обычно ждут только ласковых слов и одобрения. Ан нет. Оказалось, это та ещё бабка ёжка. Старого бандеровского розлива. Что стало ясным по голосу и эмоциям «одуванчика». По тому, с какой злобой и ненавистью принялась она требовать, чтобы соседка не мешала ей своими упражнениями (хотя сама сюда приковыляла после нее).

А потом, когда девочка вежливо попыталась ей возразить, начала с ненавистью оскорблять ее последними словами. Короче, вся суть гомо рогулюса вспыхнула во всей красе. Конечно, такое могло произойти где угодно, но для «титульной нации» это скорее правило, чем исключение.

Девочка (очень может быть, что переселенка, поскольку имя для Галичины очень уж редкое – Лиза) в том же тоне не ответила, но потом все записанное на гаджет выложила в соцсетях.

Шо тут почалося! Комментаторская общественность разделилась на тех, кто принялся горячо восхвалять ученицу, критикуя за то, что не обматюкала бабку, и, естественно, на сторонников последней, ругающих за «неучтивость». В школе, наоборот, потребовали убрать пост. Возможно, испугались реакции начальства на «оскорбление» восточной переселеншей бандеровской ветеранши.

А еще местные затейники устроили флешмоб в поддержку скакальщицы. Здоровые недоросли, уже явно совершеннолетние, но откосившие от фронта, приперлись на место события. И стали там, сигать, тряся упитанными телесами и выражая презрение к старухе. Как будто перехватили у нее эстафету.

У девочки наверняка голова кругом пошла от того градуса злобы и ненависти, который она всколыхнула. Пока она еще вежливая и культурная, но в такой атмосфере, не исключено, повзрослев, станет уже не через скакалку прыгать, а тому шо нэ москалька. Как и большая часть представителей нынешнего поколения.

А тем временем по улицам и дворам западенских городов как шастали, так и шастают, с липовыми повестками работнички военкоматов. Которые, впрочем, давно уже не военкоматы, а частные структуры, гребущие бабло. Мы недавно писали об этом. Так вот эти держиморды, вместо того чтобы самим идти на войну, хватают кого ни попадя для отправки на убой, даже инвалидов.

Подобный случай совсем недавно произошел под Львовом.

Бугаи в камуфляже остановили автобус на предмет поиска военнообязанных и прицепились к явному инвалиду, уже немолодому. Пассажиры принялись возмущаться, кричать, а те плевать хотели. Вытащили инвалида, всучили повестку, и «наше вам с оселедцем».

А теперь об эпизоде, который мы упомянули в начале. Случился он уже поближе к Главхутору, а точнее, в его агломерации. Есть такой городишко Березань, с населением 16,5 тысяч чел. И там, как положено, имеется местная мэрия. Возглавляет ее некто Тимченко, чей сын подвизается там же в качестве депутата. И вот на очередном заседании Тимченко – юниор дал в морду некоему ВСУшнику .

Тот вроде бы приехал в родной город в отпуск с передовой и заявился на сессию, чтобы, как сообщают в облизывающих его СМИ, «покритиковать» градоначальника. Однако, видимо, «критика» была в таких эпитетах, что сыновний «тэрпэць» порвался…

Отметим, что отпускник – отнюдь не хилого десятка и вполне мог бы дать сдачи. Однако он предпочел проявить свое хваленое мужество в снятии побоя в поликлинике и в последующей жалобе в полицию. Причем не сразу, а вечером, уже, видимо, по наущению конкурентов мэра. Тут и завертелось…

Эту новость раскатали по всем сервильным медиа и пабликам. В основном, ракурс ее подачи был один и тот же. Тимченко-младший – российский шпиён, который при помощи коррупционера-отца (и тоже шпиёна) внедрился в руководящие органы городка, взрастившего таких замечательных патриотов, как потерпевший.

На мэра тут же накопали и вывалили кучи компромата и прочего навоза. О том, что он партнерствовал с российской фирмой, что когда-то состоял в Партии регионов (можно подумать, что, к примеру, Порошенко, Гончаренко и им подобные деятели не состояли). Что дерибанил землю (хотя разные источники утверждают, что имел место всего лишь один сомнительный случай). Что сына сделал депутатом, имущество перевел на жену, не ухаживает за городом, и прочая, и прочая…

Понятное дело, считать мэра белой и пушистой овечкой нет оснований. Как, в сущности, и всех чинуш, работающих на хунту. Хотя о нем и писали, что из всех районных царьков он самый бедный (впрочем, может, писали его пиарщики).

Однако при прочтении комментов в пабликах по поводу инцидента просто даже хочется его пожалеть. В них березанцы, и стар и млад, так клеймят позором и нехорошими словами своего же кандидата, коего выбрали несколько лет назад, так проклинают, что просто волосы дыбом встают.

Главный мотив обвинений: как его поганый отпрыск посмел поднять руку на «героя», защищающего батькивщину от «нашествия орков»?!. Ну а о том, что наверняка имела место провокация, подстроенная местечковыми политконкурентами, гомо рогулюс даже не догадывается.

А тем временем все в Незалежной дорожает, народ нищает не по дням, а по часам. Но гомо рогулюс ищет врагов не в Америке, не на Банковой, не среди нацистских садистов из ВСУ, а в Церкви. Коллективный гомункул, приветствовавший предыдущие захваты храмов, избиений, арестов и травли священников и паствы, теперь радостно одобряет отнятие святых Лавр и готовящийся полный запрет УПЦ. Потому как ему четко объяснено: это «агенты страны-агрессора», и его «патриотический» долг поддержать гонения на них…

Ну а потом, понятное дело, со всем пылом и набором указанных свойств возьмется сам за себя. Впрочем, уже взялся.