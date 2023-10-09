«Это вакуумный взрыв»: Зе-команда навесила на Украину международное клеймо – киевский эксперт

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Любому знакомому с работой государственного аппарата очевидно, что выступление нациста СС в парламенте Канады могло быть только украинской провокацией.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скандал, связанный с военнослужащим СС, который появился в канадском парламенте. Я понимаю, что хотелось бы представить это как ошибку. Но даже мой небольшой опыт работы в государственной системе научил меня тому, что подобного рода мероприятия с участием первых лиц – сложнейшая работа дипломатов, службы протокола и разведки. Каждое мероприятие прорабатывается до мелочей. А теперь скажите, как стало возможным, что это мероприятие проведено? Если Зеленского и канадских политиков обвели вокруг пальца, то – как это стало возможным? Большего подарка России и Кремлю, чем подобного рода скандал, даже не придумаешь», – сказал политолог.

Ермолаев пожаловался, что куча усилий бандеровцев по обелению своих идейных предков, оказались перечёркнуты единственным скандалом.

«Это вакуумный взрыв. Сколько было потрачено усилий, чтобы снять эту уничижительную критику со стороны Кремля, что на Украине национализм. И вдруг проходит мероприятие, которое это всё нивелирует, с участием первого лица. Это в каком-то смысле политически и дипломатически поворотное событие, потому что от него ещё будут производные. На месте главы государства любой сильный политик, понявший, где масштаб подставы, завтра был бы уволен министр иностранных дел, весь офис, и проведено внутреннее расследование. В Канаде спикера сняли, они нашли для себя лёгкий выход. А на Украину вешаются клейма, которые носят не только внутренний порочащий характер, а которые резонируют в международном пространстве», – подытожил он.