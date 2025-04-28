Это война: России пора начинать охоту на украинских генералов – Кимаковский

Максим Столяров.  
28.04.2025 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


До сих пор Россия воздерживалась от точечных ликвидаций украинского командования, однако Киев не собирается отказываться от террактов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До сих пор Россия воздерживалась от точечных ликвидаций украинского командования, однако Киев не собирается...

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«В прошлом военные России и Украины были очень серьезно интегрированы. Они даже одни военные училища заканчивали. Вспомним, какое военное училище заканчивал главком ВСУ Сырский – он кремлевский курсант.

И многие друг друга знали, я больше чем уверен, что многие знали, где друг друга квартира находится, семьями в какой-то степени дружили. И я так понимаю, что украинские спецслужбы используют именно как раз вот эту информацию для совершения террористических актов», – сказал Кимаковский.

«А наши, в силу определенных причин, определенной этики, скорее всего, этого не допускают, потому что я больше чем уверен, что и в РФ наши военные тоже знают, в каких домах живут многие из генералов, их семьи, но ни в один из этих домов, ну, по крайней мере, по моей информации, пока не прилетела ни одна из наших ракет или дронов.

Я не понимаю, почему так происходит. До этого я думал, что это происходит всё-таки из определённых этических соображений. Хотя в условиях войны какая этика. И мы слышим, как об этом сейчас трезвонит украинский ципсо, и кричит, выпрыгивая из всех штанов, что они молодцы, и то, что они совершили этот террористический акт, это то, что уместно в рамках проведения войн.

И самое поганое, что это произошло именно в тот момент, когда идет уже мирный трек. Украина этим показывает, что она готова совершать террористические акты и впредь, они не хотят договариваться», – подытожил он.

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