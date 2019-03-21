Это заразно: Приднестровское ТВ объявило Мазепу туристическим символом

21.03.2019, Тирасполь, Владимир Гладков

Телеканалы Приднестровья весьма лояльно осветили мероприятия украинских организаций, которые отметили 380-летие дня рождения гетмана Ивана Мазепы, умершего в городе Бендеры.

Соответствующие сюжеты выпустили в эфир «Первый Приднестровский» и «ТСВ», не упомянув о том, что Мазепа за предательство присяги был предан анафеме Русской Православной Церковью, а сегодня правящим националистическим режимом на Украине наоборот превозносится как патриот – первопроходец в деле отрыва земель Малороссии от остальной России ради их «евроинтеграции» под шведскими оккупантами.

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«Бендерская крепость становится одним из основных туристических маршрутов Приднестровья. Её ежегодно посещают тысячи иностранцев. Туристов привлекают события, которые происходили здесь в период русско-турецких войн, а также многочисленные легенды. Одна из них гласит, будто где-то в подземельях цитадели или на дне Днестра хранятся сокровища – войсковая казна и золотая карета Ивана Мазепы. Ведь именно в Бендерах украинский гетман, который родился ровно 380 лет назад, провёл свои последние дни и умер», – сообщает приднестровский телеканал «ТСВ».

«Это место на берегу Днестра когда-то называли «новый Стокгольм». Здесь более трехсот лет назад стояли шведы. После того, как они потерпели поражение в Полтавской битве – бежали к стенам Бендерской крепости, тогда на нашей земле правили турки. Со шведами пришли и казаки Ивана Мазепы. Сегодня Украинский дом под эгидой посольства Украины провел памятное мероприятие. Повод – 380 лет со дня рождения гетмана Мазепы. Он вошел в историю и остался связан, в том числе и с нашими Бендерами. Для развития туризма – факт немаловажный», – сообщил «Первый Приднестровский».

«То, что сейчас делается в Приднестровье – это очень хорошо, уделяется большое внимание развитию туристических маршрутов, один из них – это Бендерская крепость, которая улучшилась за последние годы. Бренд надо развивать, как говорится, потому что ещё не все знают, но те, кто были – в восхищении от этого объекта», – сказал в интервью телевизионщикам председатель союза украинцев Приднестровья Пётр Богуцкий

«Выдающийся период его (Ивана Мазепы – прим. ред.) правления – это почти 22 года – это наибольший срок нахождения у власти среди всех гетманов Украины», – вторит руководитель культурного информационного центра при посольстве Украины в Молдове Наталья Журбенко.