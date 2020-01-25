«Это же не «95 квартал»: Зеленскому в Израиле никто не поверил

25.01.2020

В Израиле никто не поверил объяснениям Владимира Зеленского, который отказался от участия в форуме в память о жертвах холокоста, где одним из главных выступающих должен был быть президент РФ Владимир Путин, а украинскому президенту предоставлять не планировалось.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волошин пояснил, что попытка представить отказ от участия в памятных мероприятиях как благотворительный жест не сработала. Депутат подчеркнул, что международный форум – это не концерт «95-го квартала», и просто так попасть на него никто не сможет.

«Это байка, причем, циничная. Байка о том, что он отдал места. Это режимный объект, куда приехали главы государств и правительств всего мира. Туда, при всем уважении к жертвам Холокоста, никто бы вот так с кондачка (не пустил).

Ну, это что, билеты на «95-й квартал»? Зеленский сказал: «Я не пойду, кому надо, возьмите, сходите». Ну, это же просто смешно, что он за дураков людей держит? Не мог он уступить свои места, их бы не пустили никого. Он должен был брать и идти», – заявил Волошин.