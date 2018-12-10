“Это жесть!”: ценой ликвидации аварии в Симферополе стала гибель человека

10.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

При ликвидации масштабной аварии на водоводе в центре Симферополя погиб человек — мастер предприятия «Вода Крыма» Леонид Кондрашечкин. Об этом сообщает издание Крым.News, передает корреспондент «Политнавигатора».

Ремонт велся в авральном режиме из-за того, что жители трех районов (200 тыс чел) уже сутки оставались без воды. Работы производились даже ночью. Леонид споткнулся и упал в яму, в которой было много воды. В этот момент на него обвалилась плита дорожного покрытия и придавила насмерть.

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И.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко отчитываясь утром в понедельник о ликвидации аварии даже не упомянула о погибшем. Ответственность за случившееся она возложила на старые украинские сети, которые никто не ремонтировал.

Симферопольцы возмущены попыткой замолчать гибель человека.

«На Крым ТВ о погибшем сотруднике “Вода Крыма” ноль. Посмотрел страницу “Вода Крыма” – ничего. Дама Наталья тоже не удосужились ничего написать и приехать на место. Это большое ЧП в городе: погиб рабочий, 2/3 города были без воды, но воскресенье. Тетка отдыхает», – написал Леонид Карпов в группе «Симферопольский патруль» на «Фейсбуке».

Позже на телевидении все-таки упомянули о гибели Кондрашечкина.

«Это жесть! В сюжете госканала о гибели человека во время ликвидации аварии рассказали за 3 секунды и то, потому что нельзя было замолчать. Так, между прочим. Типа было и было. Как будто кошку сбила машина. А это огромная трагедия и ЧП. Позорище», – написал Карпов.

На предприятии «Вода Крыма» заверили, что семье Леонида Кондрашечкина будет выплачена компенсация, однако размер ее не назвали.

«Два дня половина города Симферополя находилось в тяжёлом положении. Не было воды почти у 200 тысяч человек. Авария случилась в пятницу, чинить стали в субботу. Самое ужасное – погиб человек. Отец троих детей. Кто-то понесёт ответственность? Думаю, что нет. Руководитель ГУПа Владимир Баженов очень ценный кадр для руководства Крыма и специалист любого профиля, останется на своём месте, ну, или переведут его на новое место работы», – написал в «Фейсбук» общественник Александр Юрьев.