«Этому народу нужен Горбачёв и лоботомия» – Хаматова планирует вернуться в РФ «в чёрных очках»

Актриса-русофобка Чулпан Хаматова не собирается возвращаться в Россию.

В этом она заявила в интервью сбежавшему в Польшу блогеру «Мише» Понятовскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окончание войны в Украине это не причина возврата в Россию. Возвращение в Россию может быть только в том случае, если поменяется все: видение будущего страны, не говоря о власти и силах и течениях, которые будут формировать повестку. В зависимости от того, какими они будут, можно будет начать рассуждать про возвращение. Например, приходит условный Горбачев, который поворачивает всю эту махину. Революция, не знаю… Какие угодно сценарии. Эти люди, которые сейчас живут там, кто-то вынуждено, кто-то радостно размахивая флагами с буквой Z, они же не могут так быстро переформатироваться. Они же там останутся, эти люди», – рассуждала Хаматова.

Она предлагает сделать “неправильному народу” лоботомию, но заниматься потом «мессионерством» и «кормить с ложечки» сограждан актриса, долго пиарившаяся на благотворительности, не собирается. Максимум, на что она согласна, – «надеть черные очки и пройтись по любимым улицам».

Она публично отказалась от многочисленных наград и званий, полученных в России, и теперь поливает грязью своих коллег из театра «Современник», которые осудили ее предательство.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обещает лично упечь беглую актрису за решетку.

«Для нее последствие только одно будет — это решетка и колония в Мордовии. А еще лучше за Уралом. Поэтому пусть она не расслабляется. Жить мы ей здесь спокойно не дадим. Это я ей обещаю», – сказал Луговой в интервью НТВ.