Екатеринбуржец, напавший на подростка в шапке с Z-символикой, попал на «уголовку»

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В Екатеринбурге местный житель набросился на подростка в шапке с Z-символикой с оскорблениями и проклятиями.

Об этом сообщают местные тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как выяснилось, ребёнок оказался сыном росгвардейца, который и сообщил в компетентные органы о дискредитации армии. Мужчина нецензурно ругался и требовал от подростка «засунуть в ж..у» шапку с символом Z.

«Увидел подростка в шапке с буквой Z. Спросил у него, что это значит. Он посмотрел на меня, как мне показалось, вызывающе, и пошел дальше. Я его оскорбил нецензурной бранью. Я прошу прощения у ребенка, раскаиваюсь. Признаю, что был не прав. Глубоко раскаиваюсь», – говорит задержанный в предоставленных МВД видеоматериалах.

На попавшей в сеть съёмке с камер видеонаблюдения мужчина агрессивно комментировал поведение подростка вместе со своим собеседником, который пытался успокоить разбушевавшегося екатеринбуржца.

«В ж…у забей себе эту шапку, придурок, родителям своим, идиоты, позови отца своего сюда. [- Так его, если одели, он не виноват] – Чего он не виноват, ему уже лет 15, мог бы её в ж…у засунуть», – не унимался подонок.

Поначалу, согласно данным МВД, на задержанного завели административное дело по статье о мелком хулиганстве с дальнейшим штрафом или арестом на 15 суток.

Однако, как сообщают тг-каналы, далее Ленинский районный суд города прекратил административный материал в связи с возбуждением уголовного дела. По какой статье – пока не уточняется.

Телеведущий Андрей Медведев, считает, что нападение на подростка можно вполне трактовать как теракт.

«Напал подонок на мальчишку из-за символа Z на шапке. Угрожал парню, а папа у парня на войне. Террористический акт (теракт) – это совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека. Кому-то покажется, что это чрезмерно. Но у нас вся ситуация в целом, в стране и вокруг неё такова, что нам полумерами не обойтись», – уверен Медведев.

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова считает, что парень нуждается в поддержке.

«Надеюсь, местные власти смогут защитить мальчика, пока его отец защищает нас всех? Это дело чести. А парня надо всем поддержать и в школе и не только», – призвала Кузнецова.

Военкор Дмитрий Стешин опасается, что всё может так и закончиться извинениями, тогда как дело гораздо серьёзнее обычной «хулиганки».

«Отловили мразь из Екатеринбурга, докопавшуюся до мальчишки с буквой Z на шапке. Судя по гладеньким и юридически-выверенным извинениям на камеру, на этом может все и закончиться. Но, есть один момент – такие персонажи это агентурный резерв ГУР, они их отслеживают по активности в соц.сетях и с ними работают. Подкидывают деньжат, дают ничего не значащие «задания», хранят «консервы», чтобы в нужный момент их вскрыть», – написал в своём тг-канале Стешин.